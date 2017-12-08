В прогулках по городским улицам оказалось больше вреда, чем пользы

Исследователи порекомендовали людям не злоупотреблять долгими прогулками по улицам с оживленным дорожным движением.

Ученые вновь предупредили об опасности загрязнения воздуха мелкодисперсными твердыми частицами, сообщает издание Naked Science. По словам группы исследователей из Великобритании, Китая и США, пожилым жителям мегаполисов следует внимательно выбирать места для долгих прогулок по городу. Воздух улиц с активным дорожным движением может свести на нет всю пользу от физических нагрузок, поэтому лучше провести время в парке или сквере. То же самое справедливо и для людей любого возраста, страдающих заболеваниями сердца или легких.

В исследовании приняли участие 119 лондонцев в возрасте старше 60 лет. У 40 из них диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), у 39 — ишемическую болезнь сердца, еще 40 человек не имели хронических заболеваний. Представители первых двух групп не испытывали острых состояний в течение полугода до начала исследования. Как минимум в течение года до начала работы никто из участников не курил.

Исследователи распределили участников по двум группам и попросили их отправиться на двухчасовую прогулку по Лондону. Одна группа гуляла в Гайд-парке, другая — по оживленной улице Оксфорд-стрит на том ее участке, куда могут въезжать только автобусы и такси. Одновременно ученые исследовали концентрацию опасных веществ в воздухе этих районов. Они измерили уровень диоксида азота, а также концентрацию мелкодисперсных частиц PM10 and PM2.5 — это твердые частицы диаметром до 10 и до 2,5 микрометров. На Оксфорд-стрит уровень загрязнителей ожидаемо оказался выше, чем в парке. Вернувшись с прогулки, участники работы прошли осмотр. Через несколько недель тест повторили с теми же условиями.

Прогулка среди деревьев оказалась полезной: в течение часа у посетителей Гайд-парка увеличились жизненная емкость легких и объем выдоха, в течение суток после прогулки эти показатели продолжали расти. При этом у тех, кто гулял по улице, они росли незначительно, а у группы с ХОБЛ — уменьшались. Также больные ХОБЛ, посетившие Оксфорд-стрит, чаще жаловались на кашель, выделение мокроты, хрипы и одышку. Прогулка в парке уменьшила артериальную ригидность (жесткость) — один из маркеров развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом прогулка по улице увеличила этот показатель.

Комментирует один из авторов исследования Киан Фан Чанг (Kian Fan Chung): «Для многих людей, включая пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, прогулки остаются единственным доступным типом физических упражнений. Наше исследование позволяет порекомендовать пожилым людям прогулки в зеленых зонах города, вдали от строящихся районов и транспортного загрязнения».

Исследование опубликовано в журнале The Lancet.