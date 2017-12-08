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07. 12. 2017

Биткоин за сутки подорожал на 2 тыс. долларов

Стоимость биткоина выросла на 20% за сутки и впервые превысила 14 тысяч долларов, установив таким образом новый рекорд.

На момент написания заметки одна единица криптовалюты стоила 14 216 долларов. Днем 6 декабря биткоин торговался на уровне 12 000 долларов, напоминает Lenta.ru.

Bloomberg пишет, что ночью курс падал почти на 8%, затем снова пошел вверх. Агентство отмечает, что стоимость криптовалюты растет в том числе на фоне заявлений оператора национальной биржи Австралии о намерении использовать технологию блокчейн.

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