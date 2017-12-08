Кадровый четверг Лукашенко: главное – чтобы люди на нас не обижались

Четверг, 7 декабря, у президента Беларуси Александра Лукашенко стал кадровым днем. Новые люди пришли на должности послов Беларуси, заместителей министров, руководителей райисполкомов и других местных органов власти, предприятий, ректоров университетов.

Обращаясь к вновь назначенным чиновникам, глава государства подчеркнул, что в своей работе они должны руководствоваться прежде всего принципом справедливости.Закон не охватит все сферы жизни и мыслей человека. Поэтому подключайте один принцип - справедливо должно быть, чтобы люди на нас не обижались", - призвал госслужащих Александра Лукашенко.

"Осуществляйте власть. Для того вы туда и направляетесь. Вот вам главная задача. А как там работать, вы знаете не хуже меня, потому что вы погружены в эти процессы", - сказал президент.

Что касается предприятий, то глава государства призвал не делить их на республиканские и коммунальные, частные и государственные. Смело действуйте. Частное или государственное - не важно. Мы с вами отвечаем за людей", - заявил Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба президента, 7 декабря по решению главы государства назначены новые послы Беларуси в Уругвае и ЮАР, генконсул Беларуси в китайском Гуаньчжоу, главы Советского и Центрального районов Гомеля, руководители Горецкого и Узденского райисполкомов, заместители министров антимонопольного регулирования и торговли и природных ресурсов и охраны окружающей среды, ректоры БГУКИ и ГГУ и гендиректор Белорусской нефтяной компании.