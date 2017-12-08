Viber на свое 7-летие подарил пользователям подарков на $7 млн

Viber отмечает 7-ю годовщину со дня запуска. В течение этих лет мессенджер объединяет людей во всем мире, предоставляя им возможность свободного и безопасного общения. Приверженность этим идеалам не помешала Viber достичь огромного успеха, доказав, что уважение к частной информации пользователей можно совместить со стремительным ростом аудитории и монетизацией продукта.

Viber стал одним из первых мессенджеров, внедривших сквозное шифрование сообщений и звонков в апреле 2016 года. Всё общение через Viber по умолчанию зашифровано – таким образом, никто, включая сам Viber, не может получить доступ к переписке или голосовым сообщениям пользователей. Это также означает, что, в отличие от других мессенджеров, Viber не предусматривает таргетирование пользователей по содержимому их разговоров, сообщений или упоминаемым ими брендам. Защита личной информации всегда была приоритетом Viber. Непрекращающийся рост популярности приложения среди пользователей доказывает, что данный принцип отличает мессенджер от конкурентов.

«В течение последних 7 лет Viber демонстрирует поразительные темпы роста. В этом году наша пользовательская база увеличилась на 20%, а годовой доход вырос вдвое, - отмечает генеральный директор Viber Джамел Агауа. – Мы завоевали доверие и лояльность наших пользователей, при этом успешно монетизировав приложение. Благодаря этому мы продолжаем развитие наших инноваций, сохраняя серьезное отношение к приватности пользователей. В следующем году мы представим функции, которые повысят скорость и эффективность общения как в личных, так и в групповых чатах. Наша цель на будущее – оставаться тем приложением, которое пользователи открывают первым каждое утро и не боятся, что личная информация будет доступна посторонним».

В знак благодарности пользователям и по случаю праздника Viber приготовил подарки общей стоимостью $7 млн. Пользователям, подписанным на официальный чатбот Viber, в случайном порядке достанутся разные сюрпризы - от кредитов Viber Out до одного из пяти наиболее популярных платных стикерпаков в приложении. Чат-бот доступен по ссылке: https://goo.gl/kxydBa