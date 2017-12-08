БАТЭ вылетел из Лиги Европы после разгромного поражения в Лондоне

Борисовский БАТЭ на минорной ноте завершил футбольный сезон. Чтобы выйти в раунд плей-офф Лиги Европы в четверг борисовчанам надо было побеждать в гостях лондонский "Арсенал", но этого не случилось. Более того, БАТЭ пропустил в Лондоне от "канониров" шесть безответных мячей.

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В составе борисовчан в Лондоне на поле вышли все лучшие футболисты, но и они не смогли ничего противопстяавить резервистам "Арсенала". БАТЭ пропустил по три гола в каждом тайме, а сам не смог забить ни одного – 0:6.

По итогам последнего тура групповой стадии определились все участники стадии плей-офф Лиги Европы (звездочкой отмечены команды, вышедшие из Лиги чемпионов):

Сеяные: "Арсенал" (ENG), "Аталанта" (ITA), "Атлетик" (ESP), "Атлетико"* (ESP), "Брага" (POR), "Виктория" (CZE), "Вильяреал" (ESP), "Динамо" Киев (UKR), "Зальцбург" (AUT), "Зенит" (RUS), "Лацио" (ITA), "Лейпциг"* (GER), "Локомотив" (RUS), Милан" (ITA), "Спортинг"* (POR), ЦСКА* (RUS)

Несеяные: АЕК (GRE), "Астана" (KAZ), "Боруссия" Дортмунд* (GER), "Копенгаген" (DEN), "Лудогорец" (BUL), "Лион" (FRA), "Наполи"* (ITA), "Ницца" (FRA), "Олимпик" (FRA), "Партизан" (SRB), "Реал Сосьедад" (ESP), "Селтик"* (SCO), "Спартак"* (RUS), "Стяуа" (ROU), "Црвена Звезда" (SRB), "Эстерсунд" (SWE)

Жеребьевка пройдет 11 декабря.