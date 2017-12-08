08 декабря 2017, пятница, 10:16
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,4
08. 12. 2017

МЧС: двигаться по треснувшему мосту в Турове можно, но с ограничениями (+схема объезда)

Источник фото: МЧС РБ

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили, что движение по треснувшему мосту через Припять в Житковичском районе полностью не перекрыто. Так, посту можно двигаться пешеходам и велосипедистам, а также одиночным легковым автомобилям, но со скоростью не более 20 км/ч.

смотрите также Минтранс: треснувший мост под Житковичами может быть закрыт на год

Как сообщал Телеграф, по словам представителей министерства транспорта, ремонт моста через Припять может занять до года. Принято решение организовать для передвижения транспорта грузоподъемностью до 10 тонн на время ремонта моста понтонную переправу в соседнем Петриковском районе.

Тем временем ГАИ опубликовала схему объезда аварийного моста, из-за которого Туров оказался фактически отрезанным от "большой земли".

Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В понедельник утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.