МЧС: двигаться по треснувшему мосту в Турове можно, но с ограничениями (+схема объезда)

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили, что движение по треснувшему мосту через Припять в Житковичском районе полностью не перекрыто. Так, посту можно двигаться пешеходам и велосипедистам, а также одиночным легковым автомобилям, но со скоростью не более 20 км/ч.

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Как сообщал Телеграф, по словам представителей министерства транспорта, ремонт моста через Припять может занять до года. Принято решение организовать для передвижения транспорта грузоподъемностью до 10 тонн на время ремонта моста понтонную переправу в соседнем Петриковском районе.

Тем временем ГАИ опубликовала схему объезда аварийного моста, из-за которого Туров оказался фактически отрезанным от "большой земли".