Ученые раскрыли предельные возможности человеческого организма

Французские ученые определили предельные возможности человеческого организма. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Physiology. Специалисты проанализировали информацию об изменении предельных возможностей человека за последние 120 лет и пришли к выводу, что они уже достигнуты.

Без искусственного вмешательства Homo sapiens не превзойдет достигнутых показателей, таких как продолжительность жизни, рост тела и физическая выносливость, пишет Lenta.ru.

Все последние столетия человечество демонстрировало впечатляющий и стабильный прогресс. Благодаря успехам медицины и гигиены, лучшему питанию и условиям каждое следующее поколение живет все дольше, средний его представитель становится здоровее, крупнее и сильнее. Это питает самые радужные прогнозы: в самом деле, если продолжить этот рост в будущее с теми же темпами, то получится, что уже ныне родившиеся дети смогут жить головокружительно долго и достигнут совершенно новых высот. Увы, тут предел нам ставит сама биология.

Профессор медицины из Университета Париж Декарт Жан-Франсуа Туссен (Jean-François Toussaint) собрал авторитетную междисциплинарную команду, включающую врачей, генетиков, антропологов, передает Naked Science. Они провели серию масштабных обзоров, накопленных с начала ХХ в. исторических данных по продолжительности жизни, среднему росту и физическим способностям, учли влияние генетических факторов и внешней среды. «Эти черты больше не растут, – констатирует профессор Туссен, – несмотря на продолжающийся прогресс в питании, медицине и науке. Это показывает, что современное общество уже позволило виду достичь собственных границ. Мы – первое поколение, которое это осознает».

В самом деле, по словам ученых, если прежде по этим параметрам люди устанавливали один рекорд за другим, то в последние годы максимумы практически не растут. В целом, человечество вышло на плато – и лишь увеличивается пропорция людей, которые приблизились к этим показателям. Максимальная зарегистрированная продолжительность жизни так и не превысила примерно 120 лет, средний рост с 1980-х остается на уровне примерно 170 см для женщин и 180 см для мужчин, и даже скорость обновления спортивных рекордов резко упала.

Впечатляющий рост результативности атлетов в различных спортивных дисциплинах между 1900 и 1980 гг. давно сменился стабильным плато. Вверху показаны данные для женщин, внизу – для мужчин. Синий цвет – бег на 800 м, зеленый – прыжки в высоту, оранжевый – толкание ядра / ©Adrien Marck et al., 2017

Изображение: frontiersin.org

«За последние десять лет в некоторых африканских странах рост человека снизился; это говорит о том, что некоторые общества больше не могут обеспечить достаточное питание для своих детей и поддерживать их здоровье», — полагает соавтор статьи Жан-Франсуа Туссен из Парижского университета.

В настоящее время самыми высокими людьми на планете считаются нидерландские мужчины, чей средний рост составляет 185 сантиметров. В рейтинге ожидаемой продолжительности жизни Всемирной организации здравоохранения лидирует Япония (86,8 года для женщин).