Прокопеня: 10 историй вокруг блокчейна, которыми он похож на интернет конца 90-х

Белорусский ИТ-бизнесмен, владелец VP Capital Виктор Прокопеня в 10 пунктах сравнил сегодняшнюю шумиху вокруг блокчейна с похожей ситуацией с интернетом в конце 90-х годов прошлого века. "Сравнение, конечно, спорное, но выглядит интересно, так как и та, и другая технологии про децентрализацию", - сказал он.

1. Интернет породил большое количество совершенно неожиданных миллионеров и миллиардеров, также как и блокчейн сегодня.

2. Интернет был дико медленным. Так же, как и сейчас текущие практические применения блокчейна. Достаточно было запустить котиков, чтобы потопить этериум. Интересно, что сегодня мы почти не используем софт, написанный в конце 90-х. Равно как и, видимо, будет справедливо сказать, что весь софт, написанный для применения блокчейна, вряд ли будет использоваться через 20 лет. Идеи остаются, в то время как конкретным реализациям надо пройти много итераций, прежде чем это становится масс-маркет.

3. Это бесподобное выражение лица тех, кому ты объясняешь, что такое блокчейн, сегодня абсолютно идентично с тем, которое наблюдал в конце 90-х, когда рассказывал, что такое Интернет. Интересно, что сегодня никому не надо объяснять, что такое Интернет.

4. Огромное количество мошенников и в конце 90-х вокруг Интернета, как и сегодня вокруг блокчейна. Это не означает, что как тогда, так и сейчас нет порядочных людей вокруг сравниваемых технологий.

5. Пузырь дот-комов и многочисленные пузыри вокруг блокчейна. Рынок не понимал, как оценивать онлайн-компании, также как и не представляет, как можно оценивать способы применения блокчейна. Сегодня три венчурных капиталиста плюс-минус 30% оценят стартап без выручки почти на любой стадии.

6. Вообще непонятно было, куда это все нас приведет и как это изменит жизнь. Так же и сегодня с блокчейном.

7. Как и блокчейн сегодня, так и всякие истории вокруг применения Интернета были абсолютно не предусмотрены законодательством. Право всегда отстает от жизни. Рассуждения о праве вокруг Интернета в те годы вводили в ступор почти любого юриста, так же как и сейчас происходит с блокчейном.

8. Рассуждения про Интернет в конце 90-х большинства тех, кто думал, что понимает что это, были похожи на рассуждения подростков про секс - никто им не занимался, но за то все про него говорят. То же самое происходит вокруг блокчейна сегодня - люди, начитавшись простых статей, делают умозаключения о будущем использовании технологии. Единственные, кто постепенно понимали масштаб того, каким образом Интернет изменит мир, в конце 90-х были те, кто его больше всего использовал. Возможно, похожее сейчас происходит и с блокчейном.

9. Очень модно было сказать, я вышел в интернет. Также как сейчас модно сказать, я купил биткоин.

10. И тогда, и сейчас было море ретроградов, которые говорили, что все это бред - надо все запретить и всех расстрелять. Полезной информации в СМИ тогда про Интернет, как и сейчас про блокчейн, было крайне мало.

"Однако прошло 20 лет. Все вышеописанные проблемы применения Интернета были успешно решены обществом, и никому в голову не приходит, что Интернет это только для психов, гиков или мошенников. И блокчейн-, и Интернет-технологии прежде всего про децентрализацию. Мир становится все сложнее. СССР не успел вовремя “децентрализоваться” и теперь есть классная книжка Гайдара “Гибель Империи”. Следующие 20 лет обещают быть ОЧЕНЬ интересными", - пишет Виктор Прокопеня.