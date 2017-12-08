БАТЭ в этом сезоне заработал в еврокубках 4,2 млн евро

Борисовский БАТЭ заработал за время выступления в еврокубках в сезоне 2017/2019 4,2 млн евро. Борисовчане начали с квалификационных раундов Лиги чемпионов, но выйти в групповой раунд не смогли и играли на групповой стадии второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы.

смотрите также БАТЭ вылетел из Лиги Европы после разгромного поражения в Лондоне

На групповой стадии Лиги Европы БАТЭ завершил сезон разгромным поражением от "Арсенала" со счетом 0:6 и вылетел из еврокубков.

За участие в квалификации Лиги чемпионов борисовский клуб получил 1 млн евро – 740 тыс. евро за сыгранные матчи плюс 260 тыс. евро в качестве выплаты солидарности за непопадание в групповой этап.

Только выход в групповую стадию Лиги Европы принес БАТЭ 2,6 млн евро, а за победу над "Кельном" и две ничьих с "Црвеной звездой" борисовчане получили 360 и 240 тыс. евро соответственно.