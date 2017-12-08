Австралийский "Доктор Смерть" создал "капсулу самоубийств"

Доктор Филип Ничке, австралийский врач, первым в мире применивший законную добровольную смертельную инъекцию по просьбе пациента, представил миру новый спорный проект. Это аппарат многоразового использования, который предназначен для совершения безболезненного самоубийства без посторонней помощи.

Ничке – основатель некоммерческой организации Exit International, которая защищает «право на смерть». Сам врач, получивший прозвище «Доктор Смерть», уверен, что право на эвтаназию имеют не только тяжело больные люди, но и все, кто страдает от депрессии или просто «устал от жизни» и принял решение умереть.

Созданный им аппарат представляет собой «капсулу» футуристического вида, похожую на батискаф. Она называется Sarco и является плодом сотрудничества Ничке с голландскими инженерами. Устройство может быть напечатано на 3D-принтере и легко собирается в любом месте при помощи минимального набора инструментов. Капсула предназначена для того, чтобы его владелец одним нажатием кнопки мог безболезненно и спокойно уйти из жизни.

Бесспорно легальной пока процедура может быть только в Нидерландах. По словам разработчкиа, доступ к капсуле смогут получить люди, которые заполнили специальный опросник в интернете. Это необходимо, чтобы человек точно понимал, на какой шаг он решается, и осознавал необратимость своих действий. Претенденты по электронной почте получат четырехзначный код доступа, который сможет активировать капсулу.

Человек, который решил покончить с жизнью, сможет лечь в капсулу, герметично закрыть ее изнутри и одним нажатием кнопки запустить в пространство капсулы газообразный азот, который быстро вытеснит кислород из дыхательной системы. Через 60 секунд наступит дезориентация в пространстве, похожая на «ощущение опьянения», а примерно через 5 минут наступит смерть. Впрочем, до истечения пяти минут человек, находящийся внутри капсулы, в любой момент сможет прервать процесс: нажатием кнопки остановить подачу газа и выйти наружу.

Капсулы различаются по дизайну: они могут иметь прозрачное окно, чтобы покидающий этот мир мог созерцать его в процессе ухода, либо быть полностью непрозрачными. Возможно включение уютной подсветки внутри капсулы.

Кроме того, капсула может быть отсоединена от той части аппарата, которая подает газ, и ее можно сразу же использовать в качестве гроба. Изобретатель уверен, что благодаря его идее каждый сможет покончить с собой безболезненным способом в любое удобное для него время.

Ничке хочет обеспечить максимально широкий доступ к своему устройству с помощью интернета, чтобы любой желающий смог заказать себе такую капсулу с доставкой. Единственное ограничение, которое установил создатель Sarco для заказчиков капсулы – это возраст не менее 50 лет. Но очевидно, что в большинство стран этот аппарат доставляться не будет в силу юридических ограничений.

Источник: MedPortal.ru