В России школьница умерла после драки с одноклассницей

В больнице российского города Красноярск скончалась ученица восьмого класса, которую избила ее одноклассница. После драки девочка впала в кому, а врачи не смогли ее спасти. Об этом пишет Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел еще 23 ноября. В тот день около школы №23 подрались две 14-летние ученицы. Одна из участниц конфликта получила серьезные травмы. Она пожаловалась на плохое самочувствие маме, которая и вызвала скорую помощь. Девочку госпитализировали в больницу, где она впала в кому.

Отмечается, что ученица страдала тяжелым хроническим заболеванием. Но не уточняется каким именно.

По версии следствия, драка между школьницами произошла из-за неприязненных отношений. Родители погибшей девочки утверждают, что причиной конфликта стала ревность к молодому человеку. Причем участниками ссоры стали сразу несколько девочек. Якобы три девочки принимали участие в драке, а остальные просто наблюдали.

Источник: korrespondent.net