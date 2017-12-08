ESET: 36% белорусов столкнулись с инцидентами кибербезопасности в 2017 году

Треть жителей Беларуси в 2017 году на собственном опыте узнали о проблемах инфобезопасности, столкнувшись с разного рода кибермошенниками. Это выяснила антивирусная компания ESET, опросив 200 белорусских интернет-пользователей.

На вопрос «Случались ли у вас инциденты кибербезопасности в 2017 году?» 36% респондентов из Беларуси дали положительный ответ.

Всем «потерпевшим» было предложено ответить на второй вопрос – перечислить произошедшие в течение года инциденты.

Выяснилось, что самый распространенный вид мошенничества – попытка выманить деньги в электронной почте, в соцсетях или мессенджерах. С подобными методами столкнулись 61% участников опроса.

35% респондентов пожаловались, что злоумышленники получили доступ к их аккаунту в социальной сети. Чаще всего от этого страдают пользователи, вводящие логины и пароли на сторонних площадках, в браузерных расширениях или мобильных приложениях. Кроме того, 21% пользователей пожаловались на взлом электронной почты.

26% участников опроса сообщили, что к их домашней Wi-Fi сети подключались посторонние, воспользовавшись простейшим паролем или его отсутствием.

На наиболее серьезные инциденты безопасности пришлось меньшее число пострадавших: 4% заразились шифратором, у 3% украли личные данные, у 1% сняли деньги с карты.

Опрос ESET проходил в ноябре-декабре 2017 года.