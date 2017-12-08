Лукашенко – об отстранении России от Олимпиады: езжайте и доказывайте!

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отстранение сборной России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане из-за допингового скандала. По словам белорусского лидера ему "трудно судить и говорить о том, что произошло", но он выступает категорически против бойкота Игр-2018 со стороны российских спортсменов.

"Каждый спортсмен, если он хочет, должен поехать под любым флагом на Олимпиаду. Если бы это, не дай бог, случилось с белорусами, я бы поступил точно так. Ты можешь, это твоя жизнь, езжай и показывай результат", - сказал глава белорусского государства.

По мнению Александра Лукашенко, лучшим способом доказать необоснованность обвинений в допинге для российских спортсменов будет поехать на Олимпиаду и выиграть "и в сноуборде, и в лыжных гонках, и в биатлоне, в шорт-треке, и в хоккее".

Президент Беларуси выразил уверенность в том, что Россия переживет этот допиновый скандал. "Надо просто поехать и показать, что Россия - мощная спортивная держава. И всем станет все понятно. А если поехать и занять последнее место, тогда вы знаете, какое мнение будет..." - сказал белорусский лидер и еще раз повторил, что чистым спортсменам нужно ехать в Пхенчхан и доказывать свою силу, "а всякие оценки, рассуждения и прочее - эта пена схлынет, появится трезвость".

Александр Лукашенко также выразил убежденность в том, что без Росии мировой спорт обеднеет.