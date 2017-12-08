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08. 12. 2017

Британец зацементировал голову в микроволновке

В пожарную службу Вулвергемптона, Британия, поступил звонок с просьбой освободить голову блогера из микроволновки, сообщает The Independent.

Парень 22-х лет хотел создать слепок своей головы. Для этого он залил во включенную микроволновую печь шпаклевку и всунул туда голову в полиэтиленовом пакете.  Весь процесс мужчина с друзьями снимал на видео.



Когда парень понял, что не может освободиться, друзья вставили пострадавшему трубку для дыхания и попытались его освободить. Через 90 минут им пришлось вызвать спасателей.

Начальник пожарной службы, выехавшей на вызов, Шон Дейкин сказал, что "все это звучит и выглядит весело, но молодой человек мог задохнуться или получить серьезные травмы".

Горе-блогера из микроволновки все-таки достали.

 

We're seriously unimpressed 😡.
Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been 'cemented' inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH

— West Midlands Fire (@WestMidsFire) 7 декабря 2017 г.

 

Ранее журнал Forbes назвал богатейшего в мире видеоблогера.

Источник: korrespondent.net

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