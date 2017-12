Британец зацементировал голову в микроволновке

В пожарную службу Вулвергемптона, Британия, поступил звонок с просьбой освободить голову блогера из микроволновки, сообщает The Independent.



Парень 22-х лет хотел создать слепок своей головы. Для этого он залил во включенную микроволновую печь шпаклевку и всунул туда голову в полиэтиленовом пакете. Весь процесс мужчина с друзьями снимал на видео.





Когда парень понял, что не может освободиться, друзья вставили пострадавшему трубку для дыхания и попытались его освободить. Через 90 минут им пришлось вызвать спасателей.



Начальник пожарной службы, выехавшей на вызов, Шон Дейкин сказал, что "все это звучит и выглядит весело, но молодой человек мог задохнуться или получить серьезные травмы".



Горе-блогера из микроволновки все-таки достали.

Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been 'cemented' inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH