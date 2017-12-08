В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты местных советов

В Беларуси в воскресенье, 10 декабря, стартовал очередной этап избирательной кампании на выборах в местные органы власти – выдвижение кандидатов в депутаты Советов депутатов 28-го созыва. Выдвигать свои кандидатуры потенциальные кандидаты могут через сбор подписей, от политических партий или от трудовых коллективов.

Этап выдвижения кандидатов в депутаты местных советов продлится до 8 января включительно, после чего начнется этап регистрации кандидатов.

Регистрация кандидатов в депутаты местных советов завершится 19 января, после чего до 18 февраля будет проходить этап предвыборной агитации. Голосование на местных выборах пройдет 18 февраля.

Чтобы стать кандидатом в депутаты Минского городского совета или областных советов, нужно заручиться поддержкой трудового коллектива численностью не менее 150 человек, на более низких уровнях нужно заручиться поддержкой не менее 75 и 20 работающих.

Партии могут выдвигать кандидатуры только при условии наличия у них региональных отделений.

Самовыдвиженцам в кандидаты в депутаты Мингорсовета и областные советы нужно собрать не менее 150 подписей граждан, проживающих в их округе, для более низких уровней это количество составляет 75 и 20 подписей.