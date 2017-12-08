Белоруски заняли 7-е место в биатлонной эстафете в Хохфильцене

Сборная Беларуси финишировала на седьмом месте в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в воскресенье в австрийском Хохфильцене. Белоруски отстали от победительниц гонки немок на 1 мин. 42,2 сек.

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На вторую ступень пьедестала почета в Австрии поднялись биатлонистки сборной Украины, отставшие от лидера на 44,5 сек., а третьими с отставанием больше минуты финишировали француженки.

Сборная Беларуси в командном зачете женского Кубка мира по биатлону занимает шестое место.

Как сообщал Телеграф, на этапе в Хохфильцене лидер белорусской сборной Дарья Домрачева завоевала в личных гонках золото в спринте и бронзу в гонке преследования. После соревнования белорусская прима сообщила, что пропустит третий этап Кубка мира, потому что на это время у нее запланирован тренировочный сбор для подготовки к зимней Олимпиаде.