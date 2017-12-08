Военные и МЧС возвели понтонный мост через Припять возле Турова

Через реку Припять в районе Турова возведен наплавной (понтонный) мост грузоподъемностью 60 тонн, который заменит треснувший мост, признанный аварийным и закрытый несколько дней назад. Сразу, как только понтонный мост был готов, по нему на противоположный берег проехали первые автомобили.
Для регулирования движения по понтонному мосту установлен светофор, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Временный мост возведен на выходных военнослужащими понтонного подразделения 188-й гвардейской инженерной бригады Вооруженных сил Беларуси совместно с сотрудниками отряда специального назначения МЧС Беларуси.
Как сообщал Телеграф, о трещине в конструкции и проседании дорожного полотна на стационарном мосту через Припять на трассе Р-88 стало известно 7 декабря. Уже 8 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила любое движение по мосту. Это единственный мост, соединяющий райцентр Житковичи и Туров, дорога в объезд занимает более 200 километров. Для легковых автомобилей недалеко есть еще паромная переправа.