11 декабря 2017, понедельник, 08:26
-1°C
Завтра +5°C
-1°C
Завтра +5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
11. 12. 2017

Военные и МЧС возвели понтонный мост через Припять возле Турова

Понтонный мост через Припять Источник фото: TUT.by

Через реку Припять в районе Турова возведен наплавной (понтонный) мост грузоподъемностью 60 тонн, который заменит треснувший мост, признанный аварийным и закрытый несколько дней назад. Сразу, как только понтонный мост был готов, по нему на противоположный берег проехали первые автомобили.

смотрите также Калинин назвал возможную причину разрушения моста над Припятью

Для регулирования движения по понтонному мосту установлен светофор, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Временный мост возведен на выходных военнослужащими понтонного подразделения 188-й гвардейской инженерной бригады Вооруженных сил Беларуси совместно с сотрудниками отряда специального назначения МЧС Беларуси.

Как сообщал Телеграф, о трещине в конструкции и проседании дорожного полотна на стационарном мосту через Припять на трассе Р-88 стало известно 7 декабря. Уже 8 декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила любое движение по мосту. Это единственный мост, соединяющий райцентр Житковичи и Туров, дорога в объезд занимает более 200 километров. Для легковых автомобилей недалеко есть еще паромная переправа.

Это Интересно
Происшествия
Анекдот все анекдоты

У психолога:

- Я слышу мерзкие голоса.

- Какие?

- Ну вот опять!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.