Военные и МЧС возвели понтонный мост через Припять возле Турова

Понтонный мост через Припять Источник фото: TUT.by Facebook

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Через реку Припять в районе Турова возведен наплавной (понтонный) мост грузоподъемностью 60 тонн, который заменит треснувший мост, признанный аварийным и закрытый несколько дней назад. Сразу, как только понтонный мост был готов, по нему на противоположный берег проехали первые автомобили.