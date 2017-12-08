Минское "Динамо" проиграло аутсайдеру Западной конференции КХЛ

Минское "Динамо" продолжает неудачно выступать в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В минувшую субботу "зубры" потерпели четвертое поражение подряд, проиграв на домашней арене аутсайдеру Западной конференции рижскому "Динамо" со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Сейчас у минского "Динамо" в турнирной таблице 50 очков, от зоны плей-офф белорусские хоккеисты отстают на 10 баллов.

Следующий матч "зубры" проведут 11 декабря также дома против братиславского "Слована", который занимает в турнирной таблице Западной конференции второе место с конца. Затем динамовцев ждут два выездных матча с более сильными соперниками, в том числе с лидером конференции питерским СКА.