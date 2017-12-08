В Беларуси больше половины автомобилей ездит без техосмотра

Более половины автомобилей в Беларуси ездит без техосмотра: за 10 месяцев 2017 года из около 3 млн зарегистрированных транспортных средств до техосмотра доехали только 1,325 млн. Об этом 10 декабря сообщил в эфире белорусского телевидения заместитель директора УП "Белтехосмотр" Владимир Пивульский.

По его словам, из 1,325 млн автомобилей 215 тыс. не прошли техосмотр с первого раза. Главная причина отказа от прохождения техосмотра – неисправность тормозных систем, на которую приходится больше половины всех отказов в техосмотре.

Многие автовладельцы не проходят техосмотр из-за нежелания платить транспортный налог, потому что штрафы за отсутствие техосмотра обходятся дешевле.

Как сообщал Телеграф, недавнее резонансное ДТП на проспекте Победителей в Минске, в котором грузовик ЗиЛ въехал в толпу людей на пешеходном переходе, произошло, по словам водителя, из-за отказа тормозов. Техосмотр у машины пройден не был.