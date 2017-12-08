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11. 12. 2017

Из Минска в аэропорт построят прямую дорогу

Новую автомагистраль, соединяющую столицу Беларуси с Национальным аэропортом "Минск", планируется начать строить в следующем году. Начинаться новая дорога в аэропорт будет от улицы Ваупшасова и соединит напрямую Минск и индустриальный парк "Великий камень".

О планах по строительству автомагистрали в аэропорт администрации Партизанского района Денис Овсяников в ходе встречи с представителями Совета старейшин при Мингорисполкоме.

Как сообщал Телеграф, утром 7 декабря в Национальном аэропорту "Минск" наблюдались перебои с электричеством. Сразу в двух секторах пропал свет: не работали эскалаторы, информационные табло, автоматические двери.

 

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