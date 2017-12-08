Абоненты тарифа «Безлимитище» скачать теперь могут свой гаджет как точку доступа

С 18 декабря 2017 года все абоненты тарифа «Безлимитище» смогут не только пользоваться бесконечным интернет-трафиком со смартфона или планшета, но и использовать свой гаджет в качестве точки доступа к сети.

Интернет-трафик, которым абоненты смогут делиться в рамках тарифа «Безлимитище» через мобильный телефон или планшет, не ограничен по объему и скорости. При этом первые 50 МБ в сутки предоставляются для расходования в режиме модема бесплатно. Плата при превышении этого объема составит 50 копеек в день. Плата будет списана разово за сутки, в которые мобильное устройство было использовано в качестве точки доступа и только при превышении 50 МБ в сутки.



Напомним, что по 31 января 2018 на тарифе будет действовать акция «Тройное Безлимитище», в рамках которой абонентам будет доступен не только бесконечный мобильный интернет, но и возможность без ограничений звонить в любые сети страны и отправлять SMS.