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11. 12. 2017

Шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Минске 23 декабря

в Минске 23 декабря состоится новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в нем централизованное примут участие представители не только районов города, но и крупных предприятий, таких как "Коммунарка", МТЗ и других.

Как сообщил 11 декабря начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан, начнется шествие Дедов Морозов и Снегурочек в 17:00 на площади Независимости, пройдет по главному проспекту города, свернет на улицу Ленина и финиширует у Дворца Спорта на проспекте Победителей.

Шествие будет транслироваться онлайн на большом экране торгового центра "Галерея Минск".

По материалам агентства "Минск-Новости"

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