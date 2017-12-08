Шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет в Минске 23 декабря

в Минске 23 декабря состоится новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек, в нем централизованное примут участие представители не только районов города, но и крупных предприятий, таких как "Коммунарка", МТЗ и других.

Как сообщил 11 декабря начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан, начнется шествие Дедов Морозов и Снегурочек в 17:00 на площади Независимости, пройдет по главному проспекту города, свернет на улицу Ленина и финиширует у Дворца Спорта на проспекте Победителей. Шествие будет транслироваться онлайн на большом экране торгового центра "Галерея Минск". По материалам агентства "Минск-Новости"