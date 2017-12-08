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11. 12. 2017

Прогноз погоды на неделю: в Беларуси потеплеет, дожди и мокрый снег

В Беларусь со вторника начнет поступать теплая влажная воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, сообщает Белгидрометцентр. Во вторник, 12 декабря, ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный порывистый, по западу местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..+2°С, во второй половине дня повысится до +2..+8°С; по юго-западу ночью +3..+5°С, днем +9..+11°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

13 декабря ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью в северо-западных районах республики сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем 0..+5°С.

14 декабря ночью по юго-востоку, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -3..+3°С.

Аналогичная погода со среднесуточной температурой около 0 градусов сохранится в Беларуси и до конца недели.

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