Из-за снегопада в Бельгии пробки растянулись на 1200 км

В Бельгии 11 декабря снегопад стал причиной транспортного коллапса. В ряде районов королевства полностью парализованы автомобильное движение и работа городского транспорта, железнодорожные поезда следуют с опозданием, сообщает RTBF.

Как отмечается, утром в Бельгии выпало от 5 до 10 сантиметров снега. По данный момент на бельгийских дорогах зафиксированы пробки общей протяженностью 1200 километров – рекордный показатель в уходящем году. Полиция сообщает о многочисленных ДТП.

Несмотря на то, что синоптики заранее предупреждали о снегопаде, коммунальные власти Брюсселя вовремя не выгнали очистительную технику, из-за чего многие улицы в спальных районах остаются заснеженными.

Напомним, сильные снегопады в Германии в воскресенье, 10 декабря, привели к серьезным проблемам с организацией движения на автодорогах и в аэропортах.

Источник: korrespondent.net