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11. 12. 2017

Жеребьевка Лиги чемпионов: "Реал" - ПСЖ, "Челси" - "Барселона" и другие пары 1/8 финала

Источник фото: УЕФА

В понедельник, 11 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На первой стадии плей-офф болельщиков ждут сразу два суперпротивостояния – "Реал" - ПСЖ и "Челси" - "Барселона".

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Другие пары составили:

"Ювентус" - "Тотенхэм"

"Базель" - "Манчестер Сити"

"Порту" - "Ливерпуль"

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед"

"Шахтер" - "Рома"

"Бавария" - "Бешикташ"

Первые матчи команды проведут 13, 14, 20 и 21 февраля, а ответные – 6, 7, 13 и 14 марта, то есть в  один игровой день будут играться только два матча.

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