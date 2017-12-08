Жеребьевка Лиги чемпионов: "Реал" - ПСЖ, "Челси" - "Барселона" и другие пары 1/8 финала

В понедельник, 11 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На первой стадии плей-офф болельщиков ждут сразу два суперпротивостояния – "Реал" - ПСЖ и "Челси" - "Барселона".
Другие пары составили:
"Ювентус" - "Тотенхэм"
"Базель" - "Манчестер Сити"
"Порту" - "Ливерпуль"
"Севилья" - "Манчестер Юнайтед"
"Шахтер" - "Рома"
"Бавария" - "Бешикташ"
Первые матчи команды проведут 13, 14, 20 и 21 февраля, а ответные – 6, 7, 13 и 14 марта, то есть в один игровой день будут играться только два матча.
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