Определились пары соперников в плей-офф Лиги Европы

В швейцарском Ньоне в понедельник, 11 декабря, прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Эта стадия во втором по уровню клубном турнире Европы начнется с 1/16 финала.

Соперник БАТЭ на групповой стадии "Црвена Звезда", с которой борисовчане дважды сыграли вничью, поборется за выход в следующий раунд с московским ЦСКА, которым руководит белорус Виктор Гончаренко.

Лондонский "Арсенал", разгромивший в последнем туре БАТЭ со счетом 6:0, сыграет с шведским "Эстерсундом".

Российские "Локомотив" и "Зенит" попали соответственно на "Ниццу" и "Селтик", а киевское "Динамо" сразится за выход в 1/8 финала с "АЕКом".

Все пары участников 1/16 финала Лиги Европы: