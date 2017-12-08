Deep Purple вместо Минска поедут в Ригу

Заявленный на 4 июня концерт Deep Purple в Минске в рамках мирового тура «The Long Goodbye Tour» не состоится. Объявлены варианты возврата и обмена билетов.

– С большим сожалением сообщаем об отмене концерта Deep Purple в Минске в связи с логистическими сложностями. Вместо этого группа 3 июня выступит в Риге и затем отправится в Киев. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, – сообщили Телеграфу организаторы.

«The Long Goodbye Tour» посвящен 50-летию Deep Purple и многими воспринимается, как прощальный. «Это последний большой мировой тур», – сказал Иэн Пэйс в интервью порталу Rock Antenne. Ближайшие к Беларуси концерты тура пройдут в Москве (30 мая), Санкт-Петербурге (1 июня), Риге (3 июня), Киеве (6 июня).

Возврат билетов будет производиться период возврата с 12 декабря 2017 года по 5 июня 2018 года. Также возможен обмен билетов на другие мероприятия организатора – www.chg.by

Возврат билетов Ticketpro:

1) При приобретении билетов в точках продаж в областях Республики Беларусь — возврат осуществляется в месте покупки билетов;

2) При приобретении билетов в точках продаж по г. Минску — возврат по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 10:00 до 17:30, выходные: сб-вс;

3) При приобретении билетов через Интернет:

а) если оплачен банковской пластиковой карточкой посредством системы ASSIST — возврат осуществляется непосредственно на карточку после написания заявления на адрес sale@ticketpro.by с приложением подтверждения об оплате и копий билетов.

б) если оплачен посредством системы Расчет (EasyPay, Webmoney, интернет-банкинг, смс-банкинг), системы iPay — возврат осуществляется наличными денежными средствами по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 09:00 до 18:00, выходные: сб-вс;

4) При приобретении билетов посредством сертификата рассрочки — возврат осуществляется по адресу: г. Минск, пр. Машерова, 25, оф.501 в будние дни с 10:00 до 17:30, выходные: сб-вс;

Инфолиния Ticketpro: ‎+375 29 6 935 935, ‎+375 33 6935 935

Возврат билетов Kvitki.by:

1) Возврат денежных средств за билеты, купленные в сети театрально-концертных касс «КВИТКИ Бел», будет осуществляться:

- в ЦУМе, правое крыло, в кассе KVITKI BY. Время работы кассы: Пн-сб: 12:00 - 19:00,вс: 12:00 - 17:00. При себе иметь: билет, чек;

- переход около ГУМа ИООО "Квитки Бел", переход Пн-Вс: 12:00 - 19:00 При себе иметь: билет, чек.

2) Денежные средства за билеты, оплаченные пластиковой картой через интернет-сайт www.kvitki.by , будут возвращены на карту в течение недели.

3) Возврат билетов, приобретенных через ЕРИП, осуществляется в кассе KVITKI BY пр. Независимости 54, ЦУМ, 3 этаж, правое крыло. При себе иметь: билет, паспорт.

4) Билеты, приобретенные в салонах «Связной» в регионах, можно вернуть в местах покупки билета. При себе иметь: билет, чек.

5) По завершении заявленного периода возврата денежных средств обращаться к организатору.

Инфолиния Kvitki.by: + 375 17 293 03 74.