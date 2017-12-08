Темы года в поиске Яндекса: что интересовало белорусов в 2017 году

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди и вещи вызывали в этом году повышенный интерес белорусов.

События в Беларуси, которые искали активнее всего:

День Воли в Минске Поиски мальчика в Беловежской пуще Славянский базар в Витебске Повышение бюджета прожиточного минимума День города Минска

Международные события:

Выход 7 сезона "Игры престолов" Евровидение-2017 Игра "Синий кит" Теракт в Санкт-Петербурге Выход iPhone X

Спортивные события:

Чемпионат мира по хоккею 2017 Кубок конфедераций Лига чемпионов 2017/2018 Чемпионат мира по биатлону 2017 Чемпионат Беларуси по футболу

Мужчины:

Александр Тиханович Максим Мархалюк Дмитрий Марьянов Михаил Задорнов Дмитрий Хворостовский

Женщины:

Диана Шурыгина Вера Глаголева Наталья Юнникова Мария Максакова Стелла Барановская

Фильмы и мультфильмы:

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки Босс-молокосос Форсаж 8 Трансформеры: Последний рыцарь Оно

Песни:

Грибы – Тает лед Estradarada – Вите надо выйти Элджей & Feduk – Розовое вино LOBODA – Случайная Макс Корж – Оптимист

Явления года:

Спиннер Алиса Биткоин Ждун Это фиаско, братан

Яндекс каждый год выявляет главные темы на основе поисковых запросов, заданных с первого января по конец ноября. Запросы о событиях, случившихся позже, не рассматриваются. Например, в 2017 году таким событием стали новости о Иерусалиме — они произошли в декабре.