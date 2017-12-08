Темы года в поиске Яндекса: что интересовало белорусов в 2017 году

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди и вещи вызывали в этом году повышенный интерес белорусов.
События в Беларуси, которые искали активнее всего:
- День Воли в Минске
- Поиски мальчика в Беловежской пуще
- Славянский базар в Витебске
- Повышение бюджета прожиточного минимума
- День города Минска
Международные события:
- Выход 7 сезона "Игры престолов"
- Евровидение-2017
- Игра "Синий кит"
- Теракт в Санкт-Петербурге
- Выход iPhone X
Спортивные события:
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Кубок конфедераций
- Лига чемпионов 2017/2018
- Чемпионат мира по биатлону 2017
- Чемпионат Беларуси по футболу
Мужчины:
- Александр Тиханович
- Максим Мархалюк
- Дмитрий Марьянов
- Михаил Задорнов
- Дмитрий Хворостовский
Женщины:
- Диана Шурыгина
- Вера Глаголева
- Наталья Юнникова
- Мария Максакова
- Стелла Барановская
Фильмы и мультфильмы:
- Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
- Босс-молокосос
- Форсаж 8
- Трансформеры: Последний рыцарь
- Оно
Песни:
- Грибы – Тает лед
- Estradarada – Вите надо выйти
- Элджей & Feduk – Розовое вино
- LOBODA – Случайная
- Макс Корж – Оптимист
Явления года:
- Спиннер
- Алиса
- Биткоин
- Ждун
- Это фиаско, братан
Яндекс каждый год выявляет главные темы на основе поисковых запросов, заданных с первого января по конец ноября. Запросы о событиях, случившихся позже, не рассматриваются. Например, в 2017 году таким событием стали новости о Иерусалиме — они произошли в декабре.