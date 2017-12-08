12 декабря 2017, вторник, 13:14
+5°C
Завтра +2°C
+5°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
12. 12. 2017

Темы года в поиске Яндекса: что интересовало белорусов в 2017 году

Источник фото: Telegraf.by

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди и вещи вызывали в этом году повышенный интерес белорусов.

События в Беларуси, которые искали активнее всего:

  1. День Воли в Минске
  2. Поиски мальчика в Беловежской пуще
  3. Славянский базар в Витебске
  4. Повышение бюджета прожиточного минимума
  5. День города Минска

Международные события:

  1. Выход 7 сезона "Игры престолов"
  2. Евровидение-2017
  3. Игра "Синий кит"
  4. Теракт в Санкт-Петербурге
  5. Выход iPhone X

Спортивные события:

  1. Чемпионат мира по хоккею 2017
  2. Кубок конфедераций
  3. Лига чемпионов 2017/2018
  4. Чемпионат мира по биатлону 2017
  5. Чемпионат Беларуси по футболу

Мужчины:

  1. Александр Тиханович
  2. Максим Мархалюк
  3. Дмитрий Марьянов
  4. Михаил Задорнов
  5. Дмитрий Хворостовский

Женщины:

  1. Диана Шурыгина
  2. Вера Глаголева
  3. Наталья Юнникова
  4. Мария Максакова
  5. Стелла Барановская

Фильмы и мультфильмы:

  1. Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
  2. Босс-молокосос
  3. Форсаж 8
  4. Трансформеры: Последний рыцарь
  5. Оно

Песни:

  1. Грибы – Тает лед
  2. Estradarada – Вите надо выйти
  3. Элджей & Feduk – Розовое вино
  4. LOBODA – Случайная
  5. Макс Корж – Оптимист

Явления года:

  1. Спиннер
  2. Алиса
  3. Биткоин
  4. Ждун
  5. Это фиаско, братан

Яндекс каждый год выявляет главные темы на основе поисковых запросов, заданных с первого января по конец ноября. Запросы о событиях, случившихся позже, не рассматриваются. Например, в 2017 году таким событием стали новости о Иерусалиме — они произошли в декабре.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На самом деле, холодец специально так непрезентабельно выглядит, чтобы отсеять людей с низким порогом вхождения и оставить только истинных ценителей, которые будут любить его не за внешний вид, а за его внутренний мир.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.