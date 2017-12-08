Лучший бомбардир России Кокорин с метра не попал в пустые ворота - видео

Нападающий сборной России по футболу и питерского "Зенита" Александр Кокорин оконфузился в матче 20-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата". Лучший бомбардир российской премьер-лиги в этом сезоне умудрился пробить мимо ворот буквально с метра.

Эпизод произошел на 59-й минуте матча. Ригони бил по воротам, мяч рикошетом от защитника попал в перекладину и отскочил на набегавшго на ворота Кокорина, который пробил выше ворот.

К слову, этот матч завершился вничью 0:0. "Зенит" в турнирной таблице РФПЛ находится после 20 туров на 2-м месте с отставанием от "Локомотива" на 8 очков.