Банк ВТБ и Visa проводят рекламную игру «Олимпийские победы на Ваших глазах с Visa и ВТБ!»

Расплачиваясь в период с 13 по 31 декабря 2017 карточкой Visa, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), держатели карточек становятся участниками рекламной игры «Олимпийские победы на Ваших глазах с Visa и ВТБ!». Главный приз - поездка на двоих на Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхан (Республика Корея).

Для участия в игре необходимо в указанный период совершить с использованием карточки Visa на сумму эквивалентную 10 (десяти) белорусским рублям и более безналичную операцию по оплате товаров, работ или услуг в организациях торговли и сервиса на территории Республики Беларусь, за рубежом или в сети Интернет.

Более подробную информацию и правила рекламной игры можно узнать на сайте банка.