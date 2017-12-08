Лукашенко – соседям Беларуси: АЭС мы все равно построим, как бы кому не хотелось

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 декабря на съезде ученых в Минске, что Минск не откажется от строительства АЭС, несмотря на недовольство некоторых стран-соседей. Вместо дискуссий о безопасности о БелАЭС белорусский лидер предложил, например, Литве подумать о ее совместной эксплуатации и покупке электроэнергии.

"Вместо того, чтобы торпедировать некоторые вопросы строительства АЭС — мы ведь все равно ее построим, как бы кому-то этого не хотелось — я предлагал: давайте вместе подумаем, как эксплуатировать и получить дешевую энергию", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, в Литве после закрытия Игналинской АЭС остались на улице тысячи людей, которые там работали, "люди грамотные и высоко подготовленные, их в мире единицы, штучный товар". И этим людям президент Беларуси предлагает приехать работать на БелАЭС. "Мы не напрягаемся, что к нам придут работать граждане Литвы или других государств, будут белорусы вместе с россиянами эксплуатировать", - сказал глава государства.

Что касается разоговоров о безопасности БелАЭС, то они, по мнению президента Беларуси. не иссякнут и будут появляться вновь и вновь. Но безопасность АЭС – это забота прежде всего Беларуси, именна она больше всех заинтересована в безопасности своей АЭС, подчеркнул белорусский лидер.