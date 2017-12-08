Лукашенко просит гуманитариев спасти от управления сознанием через интернет

Президент Александр Лукашенко призывает гуманитариев подключиться к борьбе белорусского государства с новыми вызовами современности. "Сегодня создаются рецепты управления сознанием людей. Эти технологии действуют и извне страны в основном через СМИ, интернет и не всегда на пользу Беларуси. Надо научиться противодействовать негативным тенденциям в этой сфере", - сказал белорусский лидер на съезде ученых 13 декабря.

"Важнейшим продуктом гуманитарного знания являются социальные технологии [...] Следует разрабатывать собственные социальные технологии, используя их для консолидации общества, воспитания патриотизма, стимулирования творческой инициативы людей на всех уровнях", - пояснил президент. По мнению Александра Лукашенко, гуманитарии должны помогать государству предвидеть актуальные проблемы и процессы развития общества и находить адекватные ответы на новые вызовы современности.