Курсы валют: доллар подорожал почти на копейку

После снижения накануне в среду, 13 декабря, на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже курсы евро и доллара вновь поползли вверх. Если евро прибавил совсем чуть-чуть, то американская валюта подорожала ощутимо.
Так, курс евро повысился всего на 0,09% (0,0022 рубля) и составил 2,3937 белорусского рубля.
Курс доллара вырос сразу на 0,4% (+0,0082 рубля) до отметки 2,0378 белорусского рубля.
Курс российского рубля несколько снизился – на 0,11%, или - 0,0038 белорусского рубля – и составляет сейчас 3,4463 белорусского рубля за 10 российских.