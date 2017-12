Londonbeat, Fancy и Haddaway приедут в Минск на Golden Disco 80-90

8 марта в Prime Hall состоится большая праздничная дискотека «Golden Disco 80-90», в которой примут участие самые романтичные хитмейкеры 80-х и 90-х. Сразу три звезды на одной сцене – это редкий шанс услышать любимые песни того времени в исполнении оригинальных вокалистов и, конечно же, станцевать!

Англо-американская группа Londonbeat в хит-парадах Европы появилась еще в 1988-1989 годах. Но это было лишь прелюдией к звездному часу, который наступил в 1990 году с выходом легендарной «I’ve Been Thinking About You». Узнаваемый соул-вокал и невообразимый по мелодичности гитарный рифф сражали публику наповал. Сначала она покорила всю Европу, включая Великобританию, а в 1991 году возглавила хит-парад синглов «Биллборд» в США и продержалась в нем невообразимые 5 месяцев. Волну успеха продолжили «A Better Love», «You Bring On The Sun» и другие песни.

Londonbeat «I’ve Been Thinking About You»

Немецкий певец Fancy (в миру Манфред Алоиз Зегит) покорил сразу весь мир – включая США – в 1984 году классическими диско-хитами «Slice Me Nice» и «Chinese Eyes». Причем он их не только спел и сочинил, но и спродюсировал. Затем Fancy выдал серию из девяти синглов подряд в первой десятке хит-парада Германии. Одной из самых узнаваемых композиций в его исполнении стала песня «Flames Of Love» (1988). Как ни забавно, автор и исполнитель танцевальных композиций вне концертов ведет спокойную и скрытную жизнь, изучая психологию, эзотерику и астрологию.

Fancy «Flames Of Love»

Уроженец солнечных берегов Карибского моря Haddaway прославился в 1993 году с первых же песен: незабываемых «What Is Love», «Life», «I Miss You». Сначала они стали главными песнями года, а затем символами 90-х по всему миру, включая США. Суммарный тираж проданных за карьеру записей – более 30 миллионов. Его хиты не теряют актуальности и сейчас: «What Is Love» в 2008 году звучала в рекламе Pepsi, в 2010 году – стала сэмплом в треке Eminem. Да и больше 70 миллионов просмотров клипа на YouTube говорят сами за себя.

Haddaway «What Is Love»

