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13. 12. 2017

Белорусские школьники смогут пройти отбор на Олимпиаду "Росатом" и Инженерную олимпиаду через интернет

Объявлена регистрация на дистанционные отборочные туры 2017-2018 учебного года: ученики старших классов белорусских школ смогут принять участие в Отраслевой физико-математической олимпиаде школьников «Росатом» и Инженерной олимпиаде школьников.

Заочное участие позволяет ребятам даже из самых дальних уголков России и других государств СНГ, включая Беларусь, испытать свои знания и получили шанс пройти в заключительные туры. Победители смогут воспользоваться льготами при поступлении в лучшие вузы Российской Федерации в 2018 году — в частности, в Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», являющийся их организатором.

Дистанционный отборочный тур Отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» доступен для учеников 7-11 классов. Участвовать можно в олимпиаде по математике, по физике или по обеим дисциплинам.

В отборочном туре Инженерной олимпиады открыт для школьников 9-11 классов. По итогам отборочных этапов к участию в заключительных состязаниях будут допущены около 45% участников.

Для участия в дистанционном отборочном туре необходимо зарегистрироваться на сайте org.mephi.ru или воспользоваться регистрационными данными прошлых лет, заполнить анкету участника в личном кабинете и решить задачи, предложенные на странице интернет-тура.

На выполнение заданий дается одна попытка, а время, отведенное на решение, ограничивается тремя часами. Для каждой задачи необходимо заполнить поле ответа в числовой форме, которое проверяется после окончания работы над заданием в режиме online.

Дистанционные туры будут открыты с 1 по 31 декабря 2017 года. Итоги отборочных туров и список участников, допущенных к заключительного тура олимпиад, будут объявлены до 31 января 2018 года. Заключительные этапы пройдут в очной форме в Москве и регионах в феврале-марте.

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