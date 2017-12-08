20 новых белорусских городов стали участниками проекта ЕС "Соглашения мэров"

В среду, 13 декабря, двухдневная Международная конференция «Соглашение мэров: совместные действия в области климата и энергии» собрала более 150 участников из 6 стран Восточного партнерства для обсуждения общих проблем сокращения выбросов углекислого газа и энергоэффективности в городах, которые присоединились к инициативе ЕС «Соглашение мэров по климату и энергии». Международная конференция проходит в гостинице «Виктория» в Минске.

Политика Беларуси в области энергоэффективности и достижения «Соглашения мэров» в других странах Восточного партнёрства – в центре внимания на конференции. Сегодня во время церемонии подписания к инициативе присоединятся 20 новых городов из Беларуси: Бобруйск, Быхов, Верхнедвинск, Витебск, Волковыск, Городок, Докшицы, Ивацевичи, Калинковичи, Краснополье, Корма, Мосты, Мстиславль, Несвиж, Новополоцк, Пружаны, Светлогорск, Славгород, Слуцк, Сморгонь. Все они принимают на себя обязательство сократить выбросы СО2 как минимум на 30% к 2030 году.

Василис Марагос, директор отдела генерального директората по вопросам политики соседства и расширении Европейской комиссии поприветствовал новых белорусских подписантов - членов «семьи» Соглашения, состоящую из тысяч местных и региональных органов власти, которые добровольно взялись реализовывать у себя цели ЕС в области климата и энергии и подчёркнул, что «сегодня мы отмечаем успех инициативы ЕС “Соглашение мэров ” в странах Восточного партнёрства. C 300 городами-подписантами и 20 новыми белорусскими, которые присоединятся сегодня, можно с уверенностью сказать, что “Соглашение мэров” стало брендом в регионе Восточного партнёрства. Европейский союз следит за тем, как развивается инициатива и помогает местным органам власти реализовать их цели в области климата и энергии. На сегодня мы выделили не менее 20 млн. евро на демонстрационные проекты, техническую поддержку и секретариат Соглашения. ЕС продолжит поддержку “Соглашения мэров”, т.к. в результате повышается качество жизни жителей, а города становятся более устойчивыми».

Михаил Малашенко, директор департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь подтвердил, что «белорусские города проявляют активный интерес к этой инициативе - только за год количество участников увеличилось почти в два раза. Присоединяясь к "Соглашению мэров", местные власти не просто берут на себя обязательство уменьшить количество выбросов СО2 за счёт внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий и использования возобновляемых источников энергии, но и улучшить качество жизни своих жителей. Мы рады, что именно Беларусь в этом году стала площадкой для проведения Международной конференции, посвящённой реализации этой инициативы в странах Восточного партнёрства».

Кристоф Фреринг, руководитель группы экспертов проекта ЕС «Соглашение мэров - Восток» подчёркивает, что «поддержка Европейского Союза в подготовке и реализации Планов действий по устойчивому энергетическому развитию и климату помогает местным органам власти взглянуть шире на городское развитие и разработать свою политику в области климата и энергии».

Конференция даёт возможность активизировать совместные усилия в области местного устойчивого развития и поделиться успешным опытом модернизации муниципальной инфраструктуры в городах стран Восточного партнёрства.

Ян Вандерс, лидер команды программы ЕС «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты» отмечает: «Города уделяют большое внимание реализации энергоэффективных проектов, сейчас мы говорим о десятках миллионов евро в каждом городе, и это очень важно, что они могут учиться у других городов (как Полоцк), которые уже реализовали похожие проекты. Конечно, это не ракетостроение, но тут также необходимы высококвалифицированные ресурсы».

На Международной конференции и церемонии подписания присутствуют представители Европейской Комиссии, министерств и департаментов стран Восточного партнёрства, общественных организаций, международных финансовых институтов, мэры городов из Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Молдовы и Украины.

Международную конференцию «Соглашение мэров: сотрудничество между местными и государственными органами власти в странах Восточного партнерства» организуется программой ЕС «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты» и проектом ЕС «Соглашение мэров - Восток» в тесном сотрудничестве с Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь.

Справочно:

Соглашение мэров по климату и энергии – это инициатива Европейского Союза, которая объединяет местные, региональные и национальные органы власти, добровольно взявшие на себя обязательство реализовать цели ЕС в области климата и энергии. С более чем 7700 городами-участниками с общим населением около 240 миллионов человек, она стала одной из крупнейших инициатив в области климата и энергии в мире.

Covenant of Mayors East (CoM East) - это финансируемый Европейским Союзом проект, направленный на объединение местных и региональных властей стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) в реализации политики в области устойчивой энергетики, уменьшение зависимости от ископаемых видов топлива, повышение безопасности энергоснабжения. Из 300 городов-подписантов стран Восточного партнёрства 31 местный орган власти в Беларуси принял на себя обязательства сократить выбросы углекислого газа на 20% или 30%. Подробнее о проекте: www.soglasheniemerov.eu

Соглашение мэров – Демонстрационные проекты (Covenant of Mayors – Demonstration Projects) – это программа Европейского союза, которая поддерживает органы местной власти стран Восточного партнёрства, являющихся подписантами “Соглашения мэров” и насчитывающих менее 200 тысяч жителей. “Соглашение мэров - Демонстрационные проекты” помогает небольшим городам технически и финансово для реализации мероприятий в области энергоэффективности, включенных в их Планы действий по устойчивому энергетическому развитию. Сейчас в странах Восточного партнерства реализуются 19 проектов: 11 - в Украине, 3 - в Молдове, 3 - в Беларуси, 1 - в Армении и 1 - в Грузии. Подробнее о программе: www.com-dep.enefcities.org.ua

Инициатива EU4Energy направлена на совершенствование энергоснабжения, его безопасности, подключаемости и популяризацию идей энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии в странах Восточного партнёрства. Это достигается путем финансирования проектов и программ, способствующих реформированию энергетического рынка для сокращения зависимости от источников энергии и её потребления на национальном уровне. В долгосрочной перспективе энергоснабжение становится более доступным, надежным и прозрачным. Таким образом, сокращается дефицит энергоресурсов и уменьшается стоимость энергии для граждан и частного сектора. Подробнее об инициативе: www.EU4Energy.eu