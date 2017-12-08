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13. 12. 2017

Россиянин пойдет под суд за постиранного в стиральной машине кота

В российском городе Ухта будут судить мужчину, который постирал в машинке кота. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, в октябре нынешнего года нетрезвый россиянин, обидевшись на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в барабан стиральной машины и включил ее.

После первого цикла кот еще подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машину заново. В результате домашний питомец погиб.

Весь процесс мужчина снимал на видео, которое отправил своей знакомой.

"Прокуратура Ухты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Органом предварительного расследования он обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель и совершенном из хулиганских побуждений с применением садистских методов. Вину в инкриминируемом деянии ухтинец признал, однако пояснить причины содеянного не смог", – говорится в сообщении.

Источник: korrespondent.net

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