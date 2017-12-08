Прогноз погоды: в Беларуси сильный ветер и осадки

В Беларуси 14 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем -2..+4. °C.

В Минске во второй половине дня мокрый снег, дождь (вероятность осадков 80-90%), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха в утренние часы -2 -4°C, днем 0..-2°C, к вечеру повысится до 0°C.

15-16 декабря через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. 15 декабря на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ожидается слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+5°С.

16 декабря на большей части территории осадки (мокрый снег, дождь), днем местами по юго-востоку сильные осадки. Слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем -1..+4°С.