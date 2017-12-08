Пропавшая месяц назад девушка из Мяделя найдена мертвой в Минске

Милиция и волонтеры прекратили поиски 19-летней учительницы из Мяделя Александры Хутренко по причине ее гибели. Как сообщили в УВД Миноблисполкома, тело девушки обнаружено около 17:00 13 декабря в лесопарковой зоне во Фрунзенском районе Минска.
Причины гибели девушки предстоит установить в ходе судмедэкспертизы.
Как сообщал Телеграф, Александра Хутренко считалась пропавшей с 16 ноября, когда она отправилась из Мяделя в Минск с целью найти работу. В Минске она остановилась у подруги, проживающей на улице Тимошенко, там ее видели в последний раз.
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