Пропавшая месяц назад девушка из Мяделя найдена мертвой в Минске

Причины гибели девушки предстоит установить в ходе судмедэкспертизы.

Как сообщал Телеграф, Александра Хутренко считалась пропавшей с 16 ноября, когда она отправилась из Мяделя в Минск с целью найти работу. В Минске она остановилась у подруги, проживающей на улице Тимошенко, там ее видели в последний раз.