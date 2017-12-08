Физическую силу назвали главным фактором привлекательности мужчин для женщин

Психологи пришли к выводу, что женщины оценивают внешнюю привлекательность мужчин в основном по признакам физической силы, а не по росту или весу.

Психологи из Австралии и США опросили 160 женщин и установили: признаки физической силы оказались главным фактором в оценке внешней привлекательности мужчин для всех участниц исследования. Высокий рост лишь немного усиливал привлекательность, а лишний вес снижал ее, но не сильно. Интересно, что в предыдущих исследованиях женщины оценивали мужские лица не так, как тела: привлекательными считались более изящные лица с тонкими чертами.

Участницами исследования стали австралийские и американские студентки, их средний возраст составлял 21 год. Ученые подготовили фотографии 192 обнаженных по пояс мужчин того же возраста, из них 131 не занимался спортом регулярно, а 61 посещал спортивный зал от трех до пяти раз в неделю. Мужчин сфотографировали анфас и в профиль, скрыв их лица.

На первом этапе работы ученые исследовали, насколько субъективная оценка силы мужчины по фотографии совпадает с объективными показателями. Физическую силу участников исследования измерили несколькими методами, включая измерение силы хватки динамометром. Студенткам предложили оценить силу мужчин на фото по семибалльной шкале — их отклики оказались близки к результатам измерений. На следующем этапе работы девушек попросили оценить привлекательность мужчин, также по семибалльной шкале. Исследователи пришли к выводу, что более привлекательными оказались мужчины, которых участницы опроса сочли более сильными. Высокий рост повышал оценку лишь незначительно, лишний вес немного снижал ее.

Авторы работы указывают, что результаты их исследования не подтверждают распространенную теорию о том, что очень заметные внешние признаки физической силы отталкивают женщин. Напротив, более сильные мужчины показались участницам исследования более привлекательными. По мнению ученых, теория могла возникнуть из-за того, что в предыдущих исследованиях женщинам часто предлагали оценивать не фотографии, а рисунки мужских фигур. Возможно, исследования с большим числом участников разных возрастов и национальностей покажут, какой взгляд ближе большинству женщин. Результаты таких работ позволяют больше узнать о механизмах полового отбора.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Источник: Naked Science