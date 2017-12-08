Отброшенная после ДТП машина сбила насмерть пешехода в Осиповичском районе

Пешеход, шедший по краю проезжей части, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия возе деревни Красное Осиповичского района. Мужчина был смертельно травмирован легковым автомобилем Ford, который отбросило с дороги после столкновения с грузовиком.

Как рассказали в управлении ГАИ МВД Беларуси, ДТП произошло 13 декабря в 17:40. Житель поселка Елизово на "Форде" выехал на встречную полосу движения для обгона и столкнулся там с МАЗом.

Какие повреждения получили водители транспортных средств, в сообщении ГАИ не указывается. Что касается погибшего, то это гражданин России 1946 года рождения, проживавший в деревне Копча по виду на жительство.