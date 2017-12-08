Суд отказал в компенсации за арест фигуранту дела "Белого легиона"

Суд признал содержание фигуранта «дела патриотов» под стражей правомочным и отказал ему в компенсации.

Суд Московского района Минска 14 декабря вынес решение по делу Дмитрия Кременецкого, сообщает белорусская служба Радио "Свобода". Фигурант «дела Белого легиона» требовал от государства 10 млн рублей компенсации морального ущерба за свое содержание под стражей.

13 декабря состоялось уже третье судебное заседание по делу Кременецкого. В качестве ответчиков на нем присутствовали представители КГБ и министерства финансов. Они отказались признать иск Кременецкого обоснованным.

Представитель КГБ заявил, что признавать право Кременецкого на компенсацию должен Следственный комитет, потому что именно ему было передано «дело Белого легиона». Примечательно, что ранее Кременецкий получил из Следственного комитета сообщение, что ответ о возможности компенсации он должен получить в КГБ.

Представительница Кременецкого юрист Мария Колесова-Гудилина считает, что компенсацией морального ущерба должен все же заниматься КГБ. Именно Комитет задерживал молодофронтовца и закрывал дело против него — еще 2 июня, до передачи в Следственный комитет.

14 декабря судья Анципчук объявила решение, согласно которому содержание Дмитрия Кременецкого под стражей признано правомочным, а его иск с требованием компенсации морального вреда отклонен. Всего под стражей Дмитрий Кременецкий провел 9 суток. Он собирается обжаловать решение суда.

Кременецкий подал иск о возмещении морального вреда еще в августе. Пока что он единственный из фигурантов «дела Белого легиона», который пытался получить компенсацию от государства.

Как сообщал Телеграф, дело "Белого легиона" было прекращено 27 ноября, поскольку, по данным Следственного комитета, в деяниях обвиняемых не было состава преступления.