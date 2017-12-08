14 декабря 2017, четверг, 12:11
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,39
14. 12. 2017

"Эти планы не срабатывают". Беларусь переходит к рыночной приватизации

Источник фото: БелТА

Законопроект, предполагающий отказ от планов приватизации предприятий, находится на рассмотрении депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси и уже прошел первое чтение. Об этом 13 декабря сообщил заместитель председателя парламентской комиссии по экономической политике Леонид Брич.

"Жизнь показала, что существующий порядок себя не оправдал. Эти планы не срабатывают", - цитирует парламентария "Интерфакс".

Леонид Брич говорит, что лучше приватизировать предприятие, когда оно само к этому готово, когда и государство хочет его продать, и найден инвестор, и готов весь пакет документов для продажи.

Еще одно важное новшество в документе: теперь начальную стоимость активов и акций предприятий предполагается определять по рыночной стоимости, а не по государственной оценке.

Сейчас предстоит доработать законопроект, после чего депутаты рассмотрят его во втором чтении.

В Беларуси аукционы по продаже предприятий часто заканчиваются безуспешно, в частности потенциальные покупатели не готовы платить заявленную государством цену (как, например, в случае с продажей госдоли в сотовом операторе МТС).

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.