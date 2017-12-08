"Эти планы не срабатывают". Беларусь переходит к рыночной приватизации

Законопроект, предполагающий отказ от планов приватизации предприятий, находится на рассмотрении депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси и уже прошел первое чтение. Об этом 13 декабря сообщил заместитель председателя парламентской комиссии по экономической политике Леонид Брич.

"Жизнь показала, что существующий порядок себя не оправдал. Эти планы не срабатывают", - цитирует парламентария "Интерфакс".

Леонид Брич говорит, что лучше приватизировать предприятие, когда оно само к этому готово, когда и государство хочет его продать, и найден инвестор, и готов весь пакет документов для продажи.

Еще одно важное новшество в документе: теперь начальную стоимость активов и акций предприятий предполагается определять по рыночной стоимости, а не по государственной оценке.

Сейчас предстоит доработать законопроект, после чего депутаты рассмотрят его во втором чтении.

В Беларуси аукционы по продаже предприятий часто заканчиваются безуспешно, в частности потенциальные покупатели не готовы платить заявленную государством цену (как, например, в случае с продажей госдоли в сотовом операторе МТС).