Житель Шклова неудачно напал с зажигалкой-пистолетом на магазин, а потом ограбил прохожего

В Шклове задержан 41-летний местный житель, который за день совершил два разбойных нападения с предметом, похожим на пистолет. Сначала грабитель попытался ограбить магазин, а затем после неудачи напал на прохожего и лишил его сумки с вещами, сообщили в Следственном комитете.

Оба инцидента произошло 10 декабря. В магазине мужчина потребовал от продавца отдать деньги из кассы, но женщина успела нажать тревожную кнопку, и грабитель ретировался ни с чем, рассказала официальный представитель управления СК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Впоследствии в милицию поступило сообщение об ограблении на улице. Угрожая прохожему предметом, похожим на пистолет, грабитель вырвал у него из рук дорожную сумку и вещами и скрылся.

Следователи связали оба преступления, и вскоре нападавший был задержан "по горячим следам". При обыске у задержанного изъяли зажигалку в форме пистолета, которой он угрожал своим жертвам.

Мужчина помещен под стражу, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси "Разбой".