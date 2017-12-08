Главные изменения в законодательстве Беларуси за ноябрь 2017 года

Европейская юридическая служба подготовила дайджест изменений в законодательстве Беларуси, которые произошли в ноябре 2017 года.

Предпринимательство развивается, очень многое упрощается

23 ноября 2017 года президентом подписан декрет «О развитии предпринимательства». Его называют ключевым документом из пакета нормативных актов, призванных улучшить бизнес-климат в Беларуси.

Документ помимо основного текста содержит несколько приложений. Какие же основные нововведения содержит декрет?

Вводится уведомительный порядок ряда видов экономической деятельности. Сюда отнесены бытовые услуги, туристические, социальные, производство продукции и ряд других наиболее распространенных видов деятельности. Теперь достаточно подать уведомление в исполком через службу «одно окно», и уже на следующий день можно осуществлять данную деятельность. Это просто, удобно и быстро. Уведомление можно также отправить по почте.

Значительно сокращены и систематизированы требования в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарные требования. Тем не менее, они являются обязательными для соблюдения всеми субъектами хозяйствования.

Упраздняются многочисленные согласования и другие действия, связанные с получением справок и иной разрешительной документации. Иными словами, количество административных барьеров сводится к минимуму. Например, предприятиям торговли и общественного питания не надо будет обращаться в исполкомы и согласовывать режим работы (кроме заведений, работающих в ночное время). Отменяются путевые листы для перевозок пассажиров и багажа в нерегулярном сообщении.

А вот руководителю, который не обеспечил нормальную работу предприятия, в случае, если такие действия или бездействие повлекли вредные последствия, придется заплатить штраф в размере от 10 до 200 базовых величин.

Будем надеяться, что декрет будет четко работать и способствовать развитию инициативы предпринимателей, деловой активности граждан и, как следствие, улучшению экономической ситуации в нашей стране

Ссылка на законодательные акты: Декрет Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства».

Безопасность превыше всего

Утверждено Положение о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней. Основными задачами данной системы являются наблюдение за состоянием общественной безопасности для профилактики, пресечения правонарушений и обеспечения общественного порядка, а также информирование о зафиксированных событиях с помощью автоматизации процесса сбора информации, ее анализа, обработки и дальнейшего использования.

Документом определяется порядок подключения к системе, а также функции системы мониторинга и общий порядок функционирования системы.

Пользоваться системой мониторинга могут органы государственной безопасности, внутренних дел, пограничной службы, таможенные органы, органы по чрезвычайным ситуациям, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, а также Служба безопасности Президента Республики Беларусь и оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.

Нормативный акт вступил в силу 15 ноября 2017 года.

Ссылка на законодательные акты: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.11.2017 № 84 «Об утверждении Положения о республиканской системе мониторинга общественной безопасности и порядке подключения к ней».

Назначены выборы в местные Советы депутатов

18 февраля 2018 года в Республике Беларусь состоятся выборы в местные Советы депутатов. Государственные органы и иные организации в сроки, установленные Избирательным кодексом, должны обеспечить выполнение организационных мероприятий, которые входят в их компетенцию по подготовке выборов.

Совету Министров Республики Беларусь поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в местные Советы депутатов в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели.

Указ вступил в законную силу 16 ноября 2017 года, в день его официального опубликования.

Ссылка на законодательные акты: Указ Президента Республики Беларусь от 14.11.2017 № 410 «О назначении выборов в местные Советы депутатов».



Утвержден график переноса рабочих дней на 2018 год

В нашей стране утвержден график переноса рабочих дней в следующем, 2018 году. Советом Министров установлено, что переносу подлежат следующие рабочие дни:

со вторника 2 января на субботу 20 января;

с пятницы 9 марта на субботу 3 марта;

с понедельника 16 апреля на субботу 14 апреля;

с понедельника 30 апреля на субботу 28 апреля;

с понедельника 2 июля на субботу 7 июля;

с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;

с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

Как всегда, организации с учетом специфики работы имеют право переносить рабочие дни в ином порядке.

Ссылка на законодательные акты: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2017 № 903 «О переносе рабочих дней в 2018 году».