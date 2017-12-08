Под черным флагом: как сражаются с цифровым пиратством в мире и Беларуси

В XXI веке небывалого размаха достигло не только морское, но и цифровое пиратство. В обществе сложился стереотип: лицензионное программное обеспечение – это дорого и сложно. Считается, что гораздо проще, быстрее, а главное, в разы дешевле скачать контрафактный софт из интернета. Немногие задумываются о том, что использование пиратских продуктов чревато не только взломом системы и утечкой данных, но и серьезным наказанием за нарушение авторских прав.

Чем опасен контрафактный софт

Установка нелицензионного программного обеспечения влечет за собой риск стать жертвой кибератак, которые в свою очередь приводят к утечке конфиденциальных данных, взлому системы, похищению паролей. По результатам ежегодных исследований международной ассоциации BSA, представляющей интересы крупнейших разработчиков ПО, 92 пользователя нелегального софта из 100 регулярно страдают от действий злоумышленников. Как говорится, скупой платит дважды: нередко размер ущерба от использования пиратских программ в разы превышает затраты на покупку лицензионных продуктов.

«Пользоваться пиратскими программами в современном мире – все равно что оставлять открытой дверь в квартиру. 96% из них снабжены средствами сбора такой информации, как номера кредитных карт, логины и пароли от интернет-банков и социальных сетей. В последнее время популярны «кряки» - программы для взлома, которые затем используют ваш ПК для рассылки спама, кибератак и прочей противозаконной деятельности. Выбор за вами», - комментирует Дмитрий Береснев, директор по кибербезопасности и управлению программными активами Майкрософт СНГ.

Киберугрозам подвергаются не только физические, но и юридические лица. По данным Microsoft и Group-IB, компании по предотвращению и расследованию мошенничеств с использованием высоких технологий, в этом году количество киберпреступников, похищающих данные у организаций в странах СНГ, увеличилось на 60%. В 2015 году впервые были зафиксированы целевые атаки на банки и пользовательские аккаунты: для списания средств с банковских счетов хакеры использовали специальные деструктивные программы. Участились случаи взломов банкоматов. Причиной стала установка устаревшего ПО, например, Windows XP, для которого компания Microsoft прекратила выпуск обновлений три года назад. Без своевременных обновлений система с каждым днем становится все более уязвимой.

«Использование нелицензионных продуктов недаром получило емкое название «пиратство». Это нечестно, незаконно и опасно. Административный и уголовный кодексы предусматривают наказание для пользователей контрафактного софта за нарушение авторских прав. Нелегальные программы таят в себе множество угроз. Мы провели эксперимент: набрали в поисковике запрос «скачать Windows бесплатно» и попробовали загрузить несколько предложенных вариантов. Каждый из них оказался модификацией оригинальной версии. В большинстве случае были обнаружены «закладки», которые используют ресурсы компьютера и подключение к интернету в мошеннических целях, например, для незаконного получения криптовалюты или организации распределенных атак. Для юридических лиц использование контрафактного ПО чревато подрывом репутации», — делится мнением Антон Мякишев, глава представительства Microsoft в Беларуси.

Пиратам объявлена мировая война

Самые низкие показатели уровня пиратства демонстрируют США: по данным BSA за 2016 год доля контрафактного софта составила всего 17%. Скромными цифрами могут похвастаться Германия и Великобритания: в этих странах пиратское ПО установили всего 22% пользователей. В Польше уровень пиратства составил 48%, в Латвии – 49%, в Литве – 51%, в России – 64%, а в Беларуси – 85%.

Германия

В Германии за установку нелегальных программных продуктов, скачивание нелицензионной музыки и фильмов из интернета предусмотрены внушительные штрафы. Те, кто сделал это впервые, обязаны заплатить 1000 евро. За повторные правонарушения предусмотрены штрафы в размере до 50 000 евро.

Латвия

В Латвии уровень пиратства до сих пор превышает 50%. Установка пиратского софта приравнивается к нарушению авторских прав, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Как физические, так и юридические лица выплачивают штрафы в размере до 7000 евро. Если причиненный ущерб превышает 5 минимальных зарплат, правонарушитель несет уголовную ответственность: преступление наказывается лишением свободы сроком до 2 лет. Если общая стоимость нелицензионных программных продуктов превышает 14 000 евро, нарушителю грозит лишение свободы сроком до 6 лет, а также запрещение заниматься определенной деятельностью.

Казахстан

Казахстан – один из рекордсменов по уровню пиратства в мире: этот показатель достигает 73%. По статистике нелегальный софт установлен на 7 компьютерах из 10. На сегодняшний день, представители крупного и среднего бизнеса в РК уже начали осознавать важность информационной безопасности и приобретения лицензированного ПО. Однако «за бортом» пока еще находится малый бизнес. Стоит отметить, что за использование нелегального ПО в Казахстане предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Россия

В России уровень пиратства достигает 64%. С 2004 года до недавнего времени доля установок нелицензионного ПО в России регулярно сокращалась. За пиратство в России предусмотрены штрафы до 500 000 рублей и лишение свободы на срок до 6 лет.

Беларусь

Беларусь среди стран СНГ лидирует по уровню пиратства: в прошлом году показатель достиг пугающей цифры — 85%. За установку и использование контрафактного софта предусмотрены крупные штрафы – вплоть до 500 базовых величин в зависимости от размера нанесенного ущерба. Повторное правонарушение влечет за собой ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Почему несмотря на серьезные наказания уровень пиратства до сих пор высок?

«Одна из причин – белорусский менталитет. В столице много дорогих автомобилей, люди посещают рестораны, покупают модные смартфоны, но при этом не готовы заплатить за подписку на легальный Microsoft Office. И это при том, что сумма не превышает стоимость 3 чашек кофе в среднестатистическом кафе. Мы не привыкли к тому, что программные продукты – это объекты авторского права, труд, за который нужно платить. Сегодня государственные органы проводят регулярный мониторинг белорусских компаний на предмет использования нелицензионных программ, выявляют правонарушения и назначают штрафы», — рассказывает Антон Мякишев.

Почему лицензионный софт – это выгодно?

Покупатели лицензионного программного обеспечения получают всестороннюю поддержку компании Microsoft. Корпорация поощряет юридические лица, которые решили отказаться от пиратского софта в пользу легального ПО: в этом случае приобретать новые продукты необязательно, можно легализовать уже внедренные программы. В прошлом году компания Microsoft и Министерство образования заключили Меморандум, по условиям которого каждый сотрудник образовательного учреждения, оформившего подписку на программное обеспечение, получает возможность установить лицензионный пакет Office 365 на 5 компьютеров и 5 мобильных устройств.

Разработчики разрушают стереотип о том, что лицензионный софт – это дорого. Использовать программные продукты можно по подписке, не приобретая их в собственность, а оплачивая фактическое время их использования. Пользователь может купить лицензионное ПО в рассрочку сроком до 3 лет. Microsoft предлагает использовать SAM – инструменты, которые помогают выполнить инвентаризацию программных продуктов, установленных на компьютере, отключить ненужный функционал и тем самым повысить эффективность их использования.

Таким образом, отказываясь от пиратского софта, вы автоматически избегаете риска стать жертвой киберугроз, потерять важную информацию и получить штраф за нарушение авторских прав.