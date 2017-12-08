Выборы в России пройдут на годовщину аннексии Крыма

Выборы президента России состоятся по решению Совета Федерации 18 марта 2018 года. За соответствующее решение на заседании 15 декабря проголосовали единогласно 160 членов СФ, сообщает Украинская парвда.

По словам председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, согласно Конституции, выборы в 2018 году должны были состояться во второе воскресенье месяца, когда проходило голосование на предыдущих выборах, то есть 11 марта.

Но эту дату перенесли на 18 марта, чтобы голосование совпало с годовщиной подписания так называемого "договора" о "вхождении" Крыма в состав России.

По словам Клишаса, 18 декабря сообщение об оглашении выборов будет опубликовано.

Как известно, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал с самопровозглашенными представителями так называемой "власти" Крыма "договор" о вступлении Крыма и Севастополя в состав РФ.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что о планах баллотироваться на выборах президента России на данный момент заявили 23 человека, передает Интерфакс.

"Уже сейчас, по нашим данным, минимум 23 человека изъявили желание участвовать", - сказала Памфилова.

По ее словам, число претендентов скорее всего будет расти, но это не значит, что все они придут в Центризбирком.

"Сколько их будет завтра-послезавтра - непонятно. Можно только догадываться. Но условия сейчас гораздо более легкие, чем когда бы то ни было, потому что количество подписей существенно снижено. Поэтому, видимо, желающих будет больше", - сказала она.

Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года.

Источник: korrespondent.net