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15. 12. 2017

Российского министра Улюкаева признали виновным в получении взятки

Замоскворецкий суд признал экс-главу Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки. Соответствующее решение приняла в пятницу, 15 декабря, судья Лариса Семенова, сообщает Meduza.

Семенова в своем приговоре поддержала позицию обвинения, что Улюкаев требовал от главы Роснефти Игоря Сечина взятку 2 миллиона долларов.

Обвинение просит приговорить бывшего министра к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Защита настаивает на оправдательном приговоре.

Алексей Улюкаев был задержан в прошлом году 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере $2 млн.

Источник: korrespondent.net

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