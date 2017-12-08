Смертный приговор по делу черных риелторов из Могилева остается в силе (обновляется)

Судебная коллегия Верховного суда Беларуси 15 декабря не удовлетворила ходатайства фигурантов дела черных риелторов из Могилева. Таким образом, вынесенный ранее приговор убийцам остается в силе.

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Александр Гершанков, приговоренный к смертной казни, просил суд о повторной почерковедческой экспертизе его признания, которое, как он утверждает, было написано под давлением. Также он заявлял о противоправных действиях в отношении него со стороны администрации колонии, которая блокировала передачу его жалоб в прокуратуру и просил допросить еще одного свидетеля, которого не допрашивал суд первой инстанции.

Похожие ходатайства заявил и пособник убийц Борис Колесников (приговорен к 22 годам тюрьмы), также он просил судебную коллегию вызвать в суд одного конкретного адвоката.

Супруга Гершанкова Татьяна (приговорена к 24 годам тюрьмы) и второй приговоренный к смертной казни Семен Бережной ходатайств не заявляли.

Банда черных риелторов действовала в Могилеве и области с 2009 по 2015 годы. Своих жертв они выбирали из числа одиноких безработных людей, имеющих проблемы с алкоголем и долги по ЖКУ. После завладения их жильем жертв убивали, некоторых закапывали в могилы еще живыми.