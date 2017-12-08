Нацбанк в два раза увеличил требования к размеру уставного фонда ломбардов

С 1 июля 2018 года в Беларуси с 25 до 50 тыс. рублей должен быть увеличен уставный фонд юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность. Соответствующее решение Национального банка Беларуси закреплено в постановлении правления НББ от 5 декабря 2017г. № 482, сообщили 15 декабря в управлении информации Нацбанка.

Увеличение требования по размеру уставного фонда для ломбардов необходимо для "повышения качества оказываемых населению финансовых услуг и усилению защиты прав потребителей таких услуг", поскольку это повысит финансовую устойчивость ломбардов и ответственность их учредителей, пояснили в главном банке страны.

На сегодня в Беларуси работают 107 юридических лиц, осуществляющих ломбардную деятельность, у которых функционирует 467 мест предоставления гражданам микрозаймов под залог движимого имущества, проинформировали в Нацбанке.